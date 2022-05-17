Чемпион мира по хоккею Александр Сёмин завершит свою карьеру в Красноярске

Двукратный чемпион мира, хоккеист Александр Сёмин завершит свою карьеру матчем в красноярской «Платинум Арене». 30 июня на лёд выйдут сильнейшие игроки КХЛ и НХЛ.

«Ему хотелось бы закрыть гештальт, поставить красивую точку в своей игровой карьере. И у нас с ним родилась идея такого мощного хоккейного матча, который еще и будет преследовать благотворительную цель. В Красноярском крае еще никогда не было такого количества чемпионов мира, участников Олимпийских игр, обладателей Кубков Стэнли и Гагарина. Это будет по-настоящему звездный состав! И это будет очень мощный хоккейный матч, средства с которого пойдут на развитие следж-хоккея, а также в детские дома региона», – сообщил министр спорта Красноярского края Денис Петровский добавив, что после завершения спортивной карьеры Сёмин займётся административной работой в клубе «Сокол».

Состав участников игры еще обсуждается.

Напомним, Александр Сёмин родился в Красноярске, но свою спортивную карьеру начал в челябинской команде «Трактор». В 2006 году он переехал в США, где играл за Washington Capitals и «Каролину». В красноярской команде «Сокол» он играл во время локдауна НХЛ в 2012 году и в сезоне 2017/2018 годов.

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