Футбольный клуб из Сибири не смог пробиться в финал Кубка России

Футбольный клуб «Енисей» проиграл в полуфинальном матче Бетсити Кубка России по футболу «Спартаку» со счётом – 3:0.

Голы в матче забивали только спартаковцы. В первом тайме отличился голландский полузащитник Квинси Промес. Во втором тайме закрепили успех Зелимхан Бакаев и выходец из сибирского футбола Александр Соболев. У «львов» был шанс перевернуть ход встречи, когда вратарь москвичей поймал мяч прямо на линии. Судье пришлось даже прибегнуть к видеоповторам, чтобы понять: закатился он в ворота или нет… Но судьба оказалась на стороне московской команды и футболисты из Красноярска отправились домой.

Московские «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России по футболу 29 мая в «Лужниках».

«Енисею» осталось решить вопрос с концовкой сезона. У ребят есть неплохие шансы на выход в премьер-лигу через стыковые встречи. Ближайшая встреча состоится 15 мая в футбол-арене «Енисей». Красноярцы будут принимать столичное «Торпедо». Следим за игрой сибиряков и верим в победу на каждом матче.

Фото: ФК «Енисей»