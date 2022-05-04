Три игрока из баскетбольного клуба «Енисей» отправятся на просмотровой сбор в национальную команду

Три игрока из красноярского баскетбольного клуба «Енисей» отправятся в лагерь сборной России в Новогорске на просмотровый сбор.

Как сообщает издание Gornovosti, в список вошли представители основной команды «Енисей»: защитники Тимофей Герасимов и Григорий Мотовилов, а также центровой игрок Сергей Балашов. Двое уже попадали в расширенный список национальной сборной. В феврале этого года Балашов и Герасимов готовились к матчам отборочного этапа на Кубок Мира 2023 года.

«Открытый лагерь будет проходить под руководством главного тренера сборной России Зорана Лукича», – рассказали в министерстве спорта региона.

Фото: © Министерство спорта Красноярского края