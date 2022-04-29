Футбольный клуб «Енисей» записал оригинальный видеоанонс к предстоящей игре с «КАМАЗом»

Настоящий «ёкарный бабай» получилось снять у пресс-службы футбольного «Енисея» для анонсирования предстоящего матча первенства Олимп-ФНЛ с ФК «КАМАЗ» из Набережных челнов.

Видеоприглашение на игру, которая пройдет 30 апреля в 14:00 на Центральном стадионе в Красноярске, медийщики записывали на реке Енисей. Форварда красноярской команды Андрея Окладникова усадили за руль КАМАЗа, а капитан команды Егор Иванов встал за штурвал судна, которое забирало грузовик с пристани. После того, как капитан забрал форварда они отправились в сплав по реке.

Напомним, что по результатам прошедшего утра ФК «Енисей» расположился на 4 строчке турнирной таблицы ФНЛ с 59 очками.

Фото: скриншоты с видео ФК «Енисей»