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Футбольный клуб «Енисей» записал оригинальный видеоанонс к предстоящей игре с «КАМАЗом»

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Красноярск
09:12 29 Апреля 2022
спорт, футбол, футболисты, красноярск, в россии
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Настоящий «ёкарный бабай» получилось снять у пресс-службы футбольного «Енисея» для анонсирования предстоящего матча первенства Олимп-ФНЛ с ФК «КАМАЗ» из Набережных челнов. 

Футбольный клуб «Енисей» записал оригинальный видеоанонс к предстоящей игре с «КАМАЗом»

Видеоприглашение на игру, которая пройдет 30 апреля в 14:00 на Центральном стадионе в Красноярске, медийщики записывали на реке Енисей. Форварда красноярской команды Андрея Окладникова усадили за руль КАМАЗа, а капитан команды Егор Иванов встал за штурвал судна, которое забирало грузовик с пристани. После того, как капитан забрал форварда они отправились в сплав по реке.

Футбольный клуб «Енисей» записал оригинальный видеоанонс к предстоящей игре с «КАМАЗом»

Напомним, что по результатам прошедшего утра ФК «Енисей» расположился на 4 строчке турнирной таблицы ФНЛ с 59 очками. 

Футбольный клуб «Енисей» записал оригинальный видеоанонс к предстоящей игре с «КАМАЗом»

Фото: скриншоты с видео ФК «Енисей»

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