В Красноярске 15 ноября будет готов мультикомплекс для регбийного клуба «Красный Яр»

Как сообщают в официальном аккаунте клуба РК «Красный Яр», торжественное открытие объекта запланировано на более позднюю дату, но техническое пройдет уже в понедельник 15 ноября. Мультикомплекс построили на территории клубного стадиона по адресу улица Маерчака, 57.

«Совсем скоро регбисты и воспитанники школы получат возможность тренироваться, заниматься теорией, восстанавливаться и отдыхать в уникальном для России специальном мультикомплексе для регби», - пишут на странице клуба в соцсетях.

Известно, что комплекс четырехэтажный. На первом этаже здания расположится тренажёрный зал, раздевалки и клубный магазин. Второй этаж займет восстановительный центр, комнаты отдыха, пресс-центр и учебные классы. На третьем для гостей и игроков обустроили гостиницу. Четвёртый этаж отдали под клубный ресторан с прекрасным видом на регбийное поле.

Фото: РК «Красный Яр»