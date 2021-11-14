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В Красноярске 15 ноября будет готов мультикомплекс для регбийного клуба «Красный Яр»

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Красноярск
19:36 14 Ноября 2021
спорт, красноярск, в россии, регби
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Как сообщают в официальном аккаунте клуба РК «Красный Яр», торжественное открытие объекта запланировано на более позднюю дату, но техническое пройдет уже в понедельник 15 ноября. Мультикомплекс построили на территории клубного стадиона по адресу улица Маерчака, 57.

«Совсем скоро регбисты и воспитанники школы получат возможность тренироваться, заниматься теорией, восстанавливаться и отдыхать в уникальном для России специальном мультикомплексе для регби», - пишут на странице клуба в соцсетях.

В Красноярске 15 ноября будет готов мультикомплекс для регбийного клуба «Красный Яр»
В Красноярске 15 ноября будет готов мультикомплекс для регбийного клуба «Красный Яр»

Известно, что комплекс четырехэтажный. На первом этаже здания расположится тренажёрный зал, раздевалки и клубный магазин. Второй этаж займет восстановительный центр, комнаты отдыха, пресс-центр и учебные классы. На третьем для гостей и игроков обустроили гостиницу. Четвёртый этаж отдали под клубный ресторан с прекрасным видом на регбийное поле.

Фото: РК «Красный Яр»

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