Регбийный клуб «Енисей-СТМ» проиграл израильскому «Тель-Авиву Хит» в матче за Суперкубок Европы

В субботу, 23 октября, в Москве прошла игра третьего раунда Суперкубка Европы по регби между РК «Енисей-СТМ» и «Тель-Авив Хит».

Обслуживали игру шотландская бригада арбитров. «Тяжелая машина» билась до последней минуты игры. Во втором тайме догнала соперника, но до победы не хватило совсем немного очков. Итоговый счет в матче третьего раунда - 31:34.

Следующая игра красноярцев пройдет 30 октября в Сочи против грузинского клуба «Блэк Лайон».

Отметим, что в своем первом матче израильская команда проиграла грузинскому «Блэк Лайон» 10:33.

Фото: ©Федерация регби России