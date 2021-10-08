Футбольный клуб «Енисей» переподписал контракт с молодым талантом

Футбольный «Енисей» подписал игрока из своей второй команды «Енисей-2». Новым игроком основной команды «львов» стал Андрей Окладников.

Как пишет пресс-служба клуба, футболист продлил контракт на улучшенных условиях

«Мы внимательно следим за матчами «Енисея-2» и за каждым игроком. Многие футболисты уже получили возможность потренироваться с основной командой и мы решили, что первым наиболее достойным кандидатом на продление контракта с улучшением условий будет Андрей Окладников. Мы предложили ему контракт, на который он быстро согласился. В свою очередь мы сделаем все, для того чтобы этот парень прогрессировал и получил больше возможностей для закрепления в основной команде и не останавливался на достигнутом!», — отметил заместитель директора по спортивной работе Антон Евменов.