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Футбольный клуб «Енисей» переподписал контракт с молодым талантом

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Красноярск
19:21 8 Октября 2021
красноярск, спорт, в красноярском крае, футбол, футболисты
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Футбольный «Енисей» подписал игрока из своей второй команды «Енисей-2». Новым игроком основной команды «львов» стал Андрей Окладников. 

Как пишет пресс-служба клуба, футболист продлил контракт на улучшенных условиях

«Мы внимательно следим за матчами «Енисея-2» и за каждым игроком. Многие футболисты уже получили возможность потренироваться с основной командой и мы решили, что первым наиболее достойным кандидатом  на продление контракта с улучшением условий будет Андрей Окладников. Мы предложили ему контракт, на который он быстро согласился. В свою очередь мы сделаем все, для того чтобы этот парень прогрессировал и получил больше возможностей для закрепления в основной команде и не останавливался на достигнутом!», — отметил заместитель директора по спортивной работе Антон Евменов. 

Отметим, что в матче с «Торпедо» из Владимира Андрей Окладников отметился хет-триком за ФК «Енисей-2».

Фото: ФК «Енисей»

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