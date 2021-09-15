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За «Енисей-СТМ» будет играть опытный южноафриканский легионер

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Красноярск
09:51 15 Сентября 2021
регби, в красноярске, в красноярском крае, красноярск, спорт
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Симон Вестраадт 35-летний уроженец Порт-Элизабета уже провел первые тренировки с красноярской командой, пишут на портале клуба. 

Выступающий на позиции хукера Вестраадт ранее играл за такие клубы, как «Пумас», «Вестерн Провинс» и «Гриквас». В составе «Пумас» спортсмен завоевал Vodacom Cup в 2015 году - это третий по значимости турнир в Южной Африке.

Вместе с командой под руководством Александра Первухина Симон поедет на Суперкубок Европы и сыграет в Чемпионате и Кубке России. Контракт регбист подписал по схеме 1+1.

Напомним, что в воскресенье, 18 сентября, регбийный «Енисей-СТМ» проведет первую игру в Суперкубке Европы. Наши земляки сыграют на поле стадиона «Авангард» против регбийного клуба «Локомотив-Пенза».

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