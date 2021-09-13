В баскетбольный клуб из Красноярского края перешел бывший игрок ПАРМЫ

31-летний центровой Александр Винник перешел в красноярский баскетбольный клуб из БК «Самара» (Самарская область). Винник подписал контракт с мужской командой по баскетболу с берегов Енисея на сезон-2021/22.



Отметим, что большую часть карьеры баскетболист играл за родной клуб – ПАРМА (Пермский край). С ним он дважды выигрывал Кубок России, а летом 2019-го Винник перебрался в Нижний Новгород. Во второй части сезона перешел в «Самару», с которой стал обладателем Кубка России и Чемпионом Суперлиги-1.

«Я рад, что стал частью дружного коллектива во главе с Драженом Анзуловичем. Очень хотел вернуться в ЕЛ ВТБ, спасибо «Енисею» за доверие. Хочется уже скорее выйти на паркет «Арены.Север» и порадовать красноярских болельщиков хорошей игрой», – говорит новый центровой БК «Енисей» Александр Винник.



Средняя статистика Александра Винника по итогам сезона-2020/21 в 39 матчах Суперлиги-1 по процентам реализации 2-х очковых бросков – 55,4, штрафных – 59,5.

Фото: instagram.com/vinnik89