13 сентября
Красноярск
погода +7 °C
73.08
 
€ 86.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В баскетбольный клуб из Красноярского края перешел бывший игрок ПАРМЫ

Главная Спорт
Красноярск
22:10 13 Сентября 2021
в красноярске, в россии, в красноярском крае, спорт, красноярск
версия для печати Ico_print

31-летний центровой Александр Винник перешел в красноярский баскетбольный клуб из БК «Самара» (Самарская область). Винник подписал контракт с мужской командой по баскетболу с берегов Енисея на сезон-2021/22.

Отметим, что большую часть карьеры баскетболист играл за родной клуб – ПАРМА (Пермский край). С ним он дважды выигрывал Кубок России, а летом 2019-го Винник перебрался в Нижний Новгород. Во второй части сезона перешел в «Самару», с которой стал обладателем Кубка России и Чемпионом Суперлиги-1.

«Я рад, что стал частью дружного коллектива во главе с Драженом Анзуловичем. Очень хотел вернуться в ЕЛ ВТБ, спасибо «Енисею» за доверие. Хочется уже скорее выйти на паркет «Арены.Север» и порадовать красноярских болельщиков хорошей игрой», – говорит новый центровой БК «Енисей» Александр Винник.

Средняя статистика Александра Винника по итогам сезона-2020/21 в 39 матчах Суперлиги-1 по процентам реализации 2-х очковых бросков – 55,4, штрафных – 59,5.

Фото: instagram.com/vinnik89

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Спортсмены из Красноярского края завоевали медали на международном турнире

Спортсмены из Красноярского края завоевали медали на международном турнире

13 Сентября 2021 г.
В соревнованиях участвовали больше 200 спортсменов из девяти стран мира
Новости Красноярска: Красноярец Александр Беспутин стал чемпионом WBC в пятом раунде

Красноярец Александр Беспутин стал чемпионом WBC в пятом раунде

12 Сентября 2021 г.
Из 10 боёв, Пинтор выдержал только пять
Новости Красноярска: Футбольный клуб «Енисей» вырывает победу у «Балтики»

Футбольный клуб «Енисей» вырывает победу у «Балтики»

10 Сентября 2021 г.
Благодаря этой победе «Енисей» набирает 14 очков и поднимается 10 место в турнирной таблице ФНЛ
Новости Красноярска: Чепчугов vs Гинер: вратарь футбольного клуба «Енисей» вызвал на бой президента ЦСКА

Чепчугов vs Гинер: вратарь футбольного клуба «Енисей» вызвал на бой президента ЦСКА

9 Сентября 2021 г.
Пост опубликован в инстаграме футболиста
Новости Красноярска: Красноярская спортсменка стала чемпионом России по полиатлону

Красноярская спортсменка стала чемпионом России по полиатлону

9 Сентября 2021 г.
Она стало первой в стрельбе и метании снаряда
Новости Красноярска: Александр Беспутин и Маурисио Пинтор встретились на Центральном стадионе Красноярска

Александр Беспутин и Маурисио Пинтор встретились на Центральном стадионе Красноярска

7 Сентября 2021 г.
Спортсмены рассказали о своих планах и высадили кедры
Новости компаний
10/09
Когда лучше всего брать оборотный кредит?
09/09
Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва
08/09
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае
07/09
Выгодное кредитование бизнеса
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае нашли пропавших 13-летних школьниц

В Красноярском крае нашли пропавших 13-летних школьниц

9 Сентября 2021 г.
В полиции сообщили, что дети живы
Новости Красноярска: Стали известны подробности гибели главы МЧС России

Стали известны подробности гибели главы МЧС России

8 Сентября 2021 г.
Министр спасал упавшего в воду оператора
Новости Красноярска: Красноярские волонтёры за 20 минут нашли тело утонувшего с помощью подводного дрона

Красноярские волонтёры за 20 минут нашли тело утонувшего с помощью подводного дрона

9 Сентября 2021 г.
Не пришлось даже включать дополнительный мощный прожектор
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru