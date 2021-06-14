15 июня
Красноярск
погода +8 °C
71.68
 
€ 87.33
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Красный Яр – 2006» и «Енисей-СТМ» одерживают победы на турнире в Зеленограде

Главная Спорт
Красноярск
14:44 14 Июня 2021
группа, турнир, регби
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярские команды уверенно выступают во всероссийских соревнованиях по регби среди мальчиков до 16 лет. Турнир проходит в московском Зеленограде.

Участники разделены на четыре группы. «Красный Яр – 2006» в группе В сначала обыграл СШОР Богородский 73:0, а затем ГБУ Республиканская СШ по регби (Казань) 69:0. В группе D «Енисей-СТМ» последовательно одолел СШОР Долгопрудный 48:3 и сборную Калининградской области 71:5. Очередные матчи пройдут завтра.

12 июня в Красноярске прошло первенство Сибирского федерального округа по регби-7 среди юниоров 2003-2004 года рождения. В финале «Енисей-СТМ» обыграл «Красный Яр» со счетом 35:7. Обе красноярские команды сыграют в финальном турнире в Краснодаре 26-27 июня.

Фото: сайт клуба «Красный Яр»

 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Евро-2020: Сборная Украины проиграла команде Нидерландов

Евро-2020: Сборная Украины проиграла команде Нидерландов

14 Июня 2021 г.
Победный гол Нидерланды забили на 85-ой минуте
Новости Красноярска: Россия уступила Бельгии со счетом 0:3

Россия уступила Бельгии со счетом 0:3

13 Июня 2021 г.
Бельгийцы и финны - лидеры группы B
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» начнет новый сезон игрой на выезде

Футбольный «Енисей» начнет новый сезон игрой на выезде

11 Июня 2021 г.
На домашнем стадионе красноярцы увидят команду 17 июля
Новости Красноярска: Защитник сборной России Федор Кудряшов пропустит первые два матча Евро-2020

Защитник сборной России Федор Кудряшов пропустит первые два матча Евро-2020

10 Июня 2021 г.
У спортсмена разрыв мышцы
Новости Красноярска: Телеканал «Матч ТВ» не будет транслировать матчи сборной России на групповом этапе Евро-2020

Телеканал «Матч ТВ» не будет транслировать матчи сборной России на групповом этапе Евро-2020

9 Июня 2021 г.
Сборную России будем смотреть на первой и второй кнопках
Новости Красноярска: Красноярцев приглашают к участию в Кубке города по подтягиванию

Красноярцев приглашают к участию в Кубке города по подтягиванию

7 Июня 2021 г.
Отборочные этапы продлятся с 7 до 18 июня
Новости компаний
08/06
Молодой ученый Университета Решетнёва задала вопрос министру науки и высшего образования РФ о поддержке студенческих конструкторских бюро
08/06
Зеленый Марафон Сбера собрал около 2000 гостей в Красноярске
07/06
Сотрудники БоАЗа благоустроили территорию медцентра
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае открылся второй пляж

В Красноярском крае открылся второй пляж

13 Июня 2021 г.
Новый пляж появился на карьере Бархатный
Новости Красноярска: Следующая неделя в Красноярске будет дождливой

Следующая неделя в Красноярске будет дождливой

13 Июня 2021 г.
Температура останется тёплой
Новости Красноярска: Красноярским ворам понравились велосипеды

Красноярским ворам понравились велосипеды

14 Июня 2021 г.
С начала мая украдено уже более 50 велосипедов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru