«Красный Яр – 2006» и «Енисей-СТМ» одерживают победы на турнире в Зеленограде

Красноярские команды уверенно выступают во всероссийских соревнованиях по регби среди мальчиков до 16 лет. Турнир проходит в московском Зеленограде.

Участники разделены на четыре группы. «Красный Яр – 2006» в группе В сначала обыграл СШОР Богородский 73:0, а затем ГБУ Республиканская СШ по регби (Казань) 69:0. В группе D «Енисей-СТМ» последовательно одолел СШОР Долгопрудный 48:3 и сборную Калининградской области 71:5. Очередные матчи пройдут завтра.

12 июня в Красноярске прошло первенство Сибирского федерального округа по регби-7 среди юниоров 2003-2004 года рождения. В финале «Енисей-СТМ» обыграл «Красный Яр» со счетом 35:7. Обе красноярские команды сыграют в финальном турнире в Краснодаре 26-27 июня.

Фото: сайт клуба «Красный Яр»