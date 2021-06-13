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Россия уступила Бельгии со счетом 0:3

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Красноярск
10:38 13 Июня 2021
общество, спорт, футбол
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Сборная России не слишком удачно начала Евро-2020. Без всяких шансов подопечные Станислава Черчесова уступили бельгийцам со счетом 0:3. У победителей дважды отличился Лукаку, еще один гол на счету Менье.

Главным же событием вчерашнего дня стало спасение жизни игрока сборной Дании Кристиана Эриксена, который потерял сознание в ходе первого тайма в игре с Финляндией. Выглядело все это ужасающе, но европейские медики сумели привести в чувство хавбека «Интера», который уже пришел в себя. Через несколько часов матч был доигран, финны одержали победу со счетом 1:0.  Бельгийцы и финны - лидеры группы B.

В группе А Уэльс и Швейцария вчера сыграли вничью 1:1. Сегодня смотрим в 20.00 часов по Красноярску Англия-Хорватия, затем Австрия – Северная Македония, а уже ночью играют голландцы с Украиной.

Спорт / НОВОСТИ
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