Россия уступила Бельгии со счетом 0:3

Сборная России не слишком удачно начала Евро-2020. Без всяких шансов подопечные Станислава Черчесова уступили бельгийцам со счетом 0:3. У победителей дважды отличился Лукаку, еще один гол на счету Менье.

Главным же событием вчерашнего дня стало спасение жизни игрока сборной Дании Кристиана Эриксена, который потерял сознание в ходе первого тайма в игре с Финляндией. Выглядело все это ужасающе, но европейские медики сумели привести в чувство хавбека «Интера», который уже пришел в себя. Через несколько часов матч был доигран, финны одержали победу со счетом 1:0. Бельгийцы и финны - лидеры группы B.

В группе А Уэльс и Швейцария вчера сыграли вничью 1:1. Сегодня смотрим в 20.00 часов по Красноярску Англия-Хорватия, затем Австрия – Северная Македония, а уже ночью играют голландцы с Украиной.