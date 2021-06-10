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Защитник сборной России Федор Кудряшов пропустит первые два матча Евро-2020

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Красноярск
09:00 10 Июня 2021
общество, спорт, футбол
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Защитник сборной России Федор Кудряшов пропустит первые два матча Евро-2020. Ранее футболист получил разрыв икроножной на разминке перед товарищеским матчем с Болгарией, который проходил 5 июня в Москве. МРТ показало, что у Кудряшова разрыв мышцы почти на полсантиметра.

Таким образом основной защитник национальной команды точно не сыграет в стартовом матче против бельгийцев, который пройдет 12-го июня, а также пропустит встречу против Финляндии.

Ориентировочные сроки восстановления Кудряшова к игре с с датчанами, она пройдет 21-го июня. Отметим, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал выводить Кудряшова из заявки национальной команды на Евро-2020, значит, есть шанс, что мы его все-таки увидим защитника на поле.

Фото: scoopnest.com

 

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