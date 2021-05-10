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«Енисей-СТМ» вышел в финал чемпионата России по регби

Главная Спорт
Красноярск
18:30 10 Мая 2021
енисей, команда, матч, финал, регби
Автор: Sibnovosti.ru
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«Енисей-СТМ» вышел в финал чемпионата России по регби. И во втором матче полуфинальной серии он оказался сильнее другого красноярского клуба – «Красного Яра».

Решающим в сегодняшнем матче стал второй тайм, в ходе которого «Енисею-СТМ» удались четыре попытки. Итоговый результат – 39:15. Напомним, в первом матче серии до двух побед «Енисей-СТМ» также был сильнее (15:6).

В финале «Енисей-СТМ» встретится с «Локомотивом-Пенза». «Красный Яр», в свою очередь, будет бороться за «бронзу» с новокузнецким «Металлургом».

Фото: сайт Федерации регби России

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