ФК «Енисей» организует автобус для болельщиков на матч в Томске

Красноярские болельщики отправятся в Томск, чтобы поддержать футбольный «Енисей» в матче против «Томи». Клуб организует автобус для фанатов. Он отправится от футбол-арены «Енисей». За несколько часов все места были распределены.

«Если кто-то из болельщиков откажется от поездки, его место займет другой согласно сформированному списку в порядке очереди», - отметили в пресс-службе фК «Енисей».

Выездной матч против «Томи» «Енисей» проведет 8 мая. Для тех, кто не сможет попасть на стадион, будет организована трансляция.