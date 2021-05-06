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ФК «Енисей» организует автобус для болельщиков на матч в Томске

Главная Спорт
Красноярск
12:17 6 Мая 2021
енисей, футбол, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярские болельщики отправятся в Томск, чтобы поддержать футбольный «Енисей» в матче против «Томи». Клуб организует автобус для фанатов. Он отправится от футбол-арены «Енисей». За несколько часов все места были распределены.

«Если кто-то из болельщиков откажется от поездки, его место займет другой согласно сформированному списку в порядке очереди», - отметили в пресс-службе фК «Енисей».

Выездной матч против «Томи» «Енисей» проведет 8 мая. Для тех, кто не сможет попасть на стадион, будет организована трансляция.

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