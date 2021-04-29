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Вратарь Сергей Чепчугов может возобновить свою карьеру

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Красноярск
12:30 29 Апреля 2021
футбол, спорт, команда, красноярск
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Трёхкратный чемпион Росиии в составе ЦСКА Сергей Чепчугов намерен вернуться в «Енисей». 35-летний вратарь, по данным sibnovosti.ru, начал тренироваться с дублем красноярской команды. Примечательно, что «Енисей-М» сейчас тренирует Александр Кишиневский, при которым Чепчугов в 2004 году стал основным голкипером ещё красноярского «Металлурга».

Отметим, что Чепчугов приостановил карьеру в феврале 2018, разорвав контракт с «Енисеем». Ожидается, что воспитанник красноярского футбола будет в течении месяца набирать форму с дублем, а затем будет взят на сборы с основной командой «Енисея» перед началом следующего сезона ФНЛ, если его кандидатура устроит тренерский штаб.

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