27 апреля
Красноярск
погода 0 °C
74.77
 
€ 90.45
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Футбольный «Енисей» обыграл «Спартак-2» на улице

Главная Спорт
Красноярск
21:25 24 Апреля 2021
футбол, енисей, красноярск, победа
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Футбольный «Енисей» выбрался из манежа на Центральный стадион и обыграл столичный «Спартак-2».

Пропустив на девятой минуте, красноярцы не стали опускать голову и отыгрались довольно скоро. Дмитрий Билоног оказался один в центре штрафной москвичей и пробил между ног голкиперу гостей.

На второй тайм команды вышли побеждать. Получилось у хозяев. Лескано, Песиков и снова Лескано. Где-то между этого водопада голов затесался мяч москвича Игнатова. Как итог – победа красноярцев 4:2. До попадания в заветную четверку Футбольной национальной лиги – всего 14 очков.

«Интересный матч. Такой матч нравится болельщикам. Забито шесть голов, много хороших атак как у «Спартака», так и у нас. Но ребята молодцы, проявили характер. На Центральном стадионе другая аура», - поделился впечатлениями главный тренер «Енисея» Александр Алферов.

Впереди тяжелый выезд в Нижний Новгород к одному из лидеров Олимп-Первенства ФНЛ. Красноярск ждет такой же яркой игры.

 

фото: ФК «Енисей»

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Волейбольный «Енисей» возглавил украинский тренер

Волейбольный «Енисей» возглавил украинский тренер

26 Апреля 2021 г.
Юрий Филиппов будет новым главным тренером мужской команды «Енисей»
Новости Красноярска: БК «Енисей» занял 3-е место с конца в Единой лиге ВТБ

БК «Енисей» занял 3-е место с конца в Единой лиге ВТБ

26 Апреля 2021 г.
Красноярцы потерпели поражение в последнем матче турнира.
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» возвращается на Центральный стадион

Футбольный «Енисей» возвращается на Центральный стадион

23 Апреля 2021 г.
24 апреля красно-синие принимают «Спартак-2»
Новости Красноярска: Экс-главный тренер ХК «Енисей» Михаил Пашкин возглавил шведский АИК

Экс-главный тренер ХК «Енисей» Михаил Пашкин возглавил шведский АИК

23 Апреля 2021 г.
Наставник завоевал с красноярцами золотые медали
Новости Красноярска: Красноярский бегун преодолел дистанцию в 180 километров

Красноярский бегун преодолел дистанцию в 180 километров

20 Апреля 2021 г.
Он пробежал расстояние между Красноярском и Ачинском
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» уступил одну из лидеров ФНЛ

Футбольный «Енисей» уступил одну из лидеров ФНЛ

18 Апреля 2021 г.
Красноярцы по-прежнему в десятке первенства
Новости компаний
21/04
Некоторые подводные камни торгового эквайринга
19/04
Билеты на поезда Абакан – Красноярск - Абакан можно купить по специальному тарифу
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Мэр Сергей Еремин поблагодарил красноярцев за бескорыстную уборку.

Мэр Сергей Еремин поблагодарил красноярцев за бескорыстную уборку.

26 Апреля 2021 г.
Из-за пандемии субботник власти официально не объявляли
Новости Красноярска: Бизнесмена Анатолия Быкова сняли с особого учета ФСИН

Бизнесмена Анатолия Быкова сняли с особого учета ФСИН

26 Апреля 2021 г.
Быков был на особом учете ФСИН «как участник и лидер преступных группировок»
Новости Красноярска: За сутки в крае подтвердились 120 новых случаев COVID-19

За сутки в крае подтвердились 120 новых случаев COVID-19

26 Апреля 2021 г.
Прирост составил 0,2%
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru