Футбольный «Енисей» обыграл «Спартак-2» на улице

Футбольный «Енисей» выбрался из манежа на Центральный стадион и обыграл столичный «Спартак-2».

Пропустив на девятой минуте, красноярцы не стали опускать голову и отыгрались довольно скоро. Дмитрий Билоног оказался один в центре штрафной москвичей и пробил между ног голкиперу гостей.

На второй тайм команды вышли побеждать. Получилось у хозяев. Лескано, Песиков и снова Лескано. Где-то между этого водопада голов затесался мяч москвича Игнатова. Как итог – победа красноярцев 4:2. До попадания в заветную четверку Футбольной национальной лиги – всего 14 очков.

«Интересный матч. Такой матч нравится болельщикам. Забито шесть голов, много хороших атак как у «Спартака», так и у нас. Но ребята молодцы, проявили характер. На Центральном стадионе другая аура», - поделился впечатлениями главный тренер «Енисея» Александр Алферов.

Впереди тяжелый выезд в Нижний Новгород к одному из лидеров Олимп-Первенства ФНЛ. Красноярск ждет такой же яркой игры.

фото: ФК «Енисей»