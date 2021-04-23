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Экс-главный тренер ХК «Енисей» Михаил Пашкин возглавил шведский АИК

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Красноярск
13:30 23 Апреля 2021
спорт, хоккей с мячом, тренер
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Бывший главный тренер хоккейного «Енисея» Михаил Пашкин, как и ожидалось, продолжит карьеру в Швеции. Специалист, приведший в минувшем сезоне «Енисей» к чемпионству, возглавил АИК.

- Я провел два прекрасных года в «Енисее». На тот момент, когда я пришел, команда доходила лишь до четвертьфинала. Но уже в следующем сезоне мы сделали шаг вперед, дойдя до полуфинала, а еще через год – еще один шаг, выиграв чемпионат России. Я чувствовал, что это был идеальный финал для работы в Красноярске. На фоне такой победы было приятно двигаться дальше, - приводит портал redyarsk.ru слова Пашкина шведским журналистам.

Отметим, что 22 апреля Пашкин отметил свой 41-ый год рождения, официальные ресурсы «Енисея» не поздравили наставника с этим событием, что вызвало недоумение у многих болельщиков клуба.

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