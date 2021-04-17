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Главный тренер БК «Енисей»: «То, как мы играли в третьей и четвертой четвертях – это несерьезно»

Главная Спорт
Красноярск
12:48 17 Апреля 2021
баскетбол, енисей, игра, минск, лига
Автор: Sibnovosti.ru
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Мужской баскетбольный «Енисей» в очередном матче Единой лиги ВТБ обыграл «Цмоки-Минск» 81:74 (29:8, 19:19, 20:27, 13:20). Таким образом, красноярцы взяли реванш за поражение в первом круге.

Игра прошла в столице Беларуси. Ее исход был решен в первой четверти, которую гости выиграли с разницей в 21 очко. Самым результативным у красноярцев по итогам всей игры оказался американец Таюс Бэттл, набравший 15 очков.  

В последней четверти «Цмоки-Минск» подобрался к гостям на расстояние девяти очков, но большего минчанам добиться не удалось.

«Я очень горжусь тем, как мы играли в первой половине. Но то, как мы играли в третьей и четвертой четвертях – это несерьезно. За это мне, как тренеру, стыдно», - признал после матча главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович.

Проведя 22 игры, красноярцы идут на 11-м месте.

Фото: сайт Единой лиги ВТБ

 

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