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Баскетбольный «Енисей» уступил «Химкам» в гостях

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Красноярск
12:53 13 Апреля 2021
енисей, чемпионат, баскетбол, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Баскетбольный «Енисей» в гостях уступил подмосковным «Химкам» в рамках очередного тура Единой лиги ВТБ. Красноярцы проиграли шесть очков. Итоговый счет – 83:89.

«Поздравляю «Химки»! Они сыграли гораздо умнее, особенно в концовке, когда мы повели в счете за 50 секунд до конца матча. Однако проблема не только в последних минутах. Мы провели абсолютно безрассудную игру без какой-либо тактики и не показали того тактического рисунка, который хотели. Это стало ключевым фактором. Мы постоянно уступали 7-10 очков, а когда вы все время пытаетесь вернуться в игру и такой шанс появляется, то нужно играть умнее, чего мы не сделали», - заявил после матча Дражен Анзулович, главный тренер «Енисея».

В составе хозяев участие в матче принимал экс-чемпион НБА Тимофей Мозгов, не игравший с 2018 года. За почти 15 минут, проведенных на площадке, он набрал 6 очков и сделал 6 подборов.

«В регулярном чемпионате Единой лиги красноярскому коллективу осталось провести три матча. Следующую встречу «Енисей» также проведет на выезде – 16 апреля подопечные Дражена Анзуловича сыграют в Минске против местного клуба «Цмоки»», - рассказали в пресс-службе клуба.

Отметим, что красноярцы занимают 11 строчку в таблице Единой лиге ВТБ из 13 команд.

 

фото: БК «Химки»

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