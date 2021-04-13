Баскетбольный «Енисей» уступил «Химкам» в гостях

Баскетбольный «Енисей» в гостях уступил подмосковным «Химкам» в рамках очередного тура Единой лиги ВТБ. Красноярцы проиграли шесть очков. Итоговый счет – 83:89.

«Поздравляю «Химки»! Они сыграли гораздо умнее, особенно в концовке, когда мы повели в счете за 50 секунд до конца матча. Однако проблема не только в последних минутах. Мы провели абсолютно безрассудную игру без какой-либо тактики и не показали того тактического рисунка, который хотели. Это стало ключевым фактором. Мы постоянно уступали 7-10 очков, а когда вы все время пытаетесь вернуться в игру и такой шанс появляется, то нужно играть умнее, чего мы не сделали», - заявил после матча Дражен Анзулович, главный тренер «Енисея».

В составе хозяев участие в матче принимал экс-чемпион НБА Тимофей Мозгов, не игравший с 2018 года. За почти 15 минут, проведенных на площадке, он набрал 6 очков и сделал 6 подборов.

«В регулярном чемпионате Единой лиги красноярскому коллективу осталось провести три матча. Следующую встречу «Енисей» также проведет на выезде – 16 апреля подопечные Дражена Анзуловича сыграют в Минске против местного клуба «Цмоки»», - рассказали в пресс-службе клуба.

Отметим, что красноярцы занимают 11 строчку в таблице Единой лиге ВТБ из 13 команд.

фото: БК «Химки»