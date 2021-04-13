В Красноярске открыта регистрация на «Первомайский» полумарафон

В Красноярске открыт прием заявок на участие в традиционном первомайском полумарафоне. Спортсменам предстоит преодолеть дистанции в 5 и 21,1 км – 1 мая участники будут стартовать в районе дома по улице Дубровинского, 100.

«Принять участие в полумарафонской дистанции 21,1 км смогут 400 участников от 18 лет. Для них гонка пройдет в девяти возрастных группах среди мужчин и в шести - среди женщин. Лимит прохождения трассы - 180 минут», - отметили в пресс-службе администрации города.

Попробовать свои силы на дистанции 5 км смогут красноярцы от 12 лет. Им необходимо преодолеть эту дистанцию ровно за час. Количество участников ограничено – не более 150 человек. Спортсмены до 18 лет смогут бежать только с письменного согласия родителей.

Все, кто доберется до финиша, получат медали. Абсолютные победители на дистанции 21,1 км среди мужчин и женщин получат сертификаты на 5 тысяч рублей. Денежные призы предусмотрены также за 2 и 3 места.

Подать заявку на участие можно онлайн на сайте, а также в магазине «Триатлета» по адресу пр. Мира, 7г до 30 апреля.