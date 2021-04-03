«Красный Яр» завершил сбор в Крымске победой над «Стрелой»

Красноярский регбийный клуб «Красный Яр» завершил очередной этап подготовки к сезону. Он проходил в кубанском городе Крымске.

Завершающим на этом этапе стал матч против казанской «Стрелы». Красноярцы выиграли его со счетом 31:19, хотя уступали после первой половины игры 17:19.

«Доволен игрой и результатом. Первый полноценный матч «Красного Яра» после долгого перерыва. Игроки прибавили и показали неплохой уровень мастерства на этот момент. Готовимся к плей-офф, пробуем различные комбинации, наигрываем состав, чтобы в начале мая быть во всеоружии», - оценил ход встречи главный тренер «Красного Яра» тонганец Сиуа Таумалоло.

Завтра «Красный Яр» отправляется в Грузию. Руководство клуба рассчитывает провести там несколько матчей.

Другой красноярский клуб – «Енисей-СТМ» – остается в Краснодарском крае. Подготовку он проводит в Сочи. На 7 апреля запланирован его матч в Краснодаре против «Локомотива».

Фото: сайт клуба «Красный Яр»