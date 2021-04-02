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Команда Богучанской ГЭС закрыла хоккейный сезон победой

Главная Спорт
Красноярск
10:35 2 Апреля 2021
гэс, энергетика, хоккей, спорт, турнир
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Хоккеисты Богучанской ГЭС одержали победу в традиционном турнире по «хоккею в валенках», организованном спорткомитетом администрации Кежемского района и спортивным клубом «Энергия». Соревнования проводятся командами в составе «пять полевых игроков и вратарь», но клюшками для хоккея с мячом и в валенках вместо коньков. Турнир, состоявшийся 27 марта, завершил хоккейный сезон 2020/2021 года. В нем приняли участие четыре мужские команды и три женские. Команда Богучанской ГЭС стала победителем турнира среди мужских команд, второе место заняла команда пожарной части №90, третье – команда «Папы 1г класса».

Команда Богучанской ГЭС закрыла хоккейный сезон победой

Городской каток в Кодинске был модернизирован и обустроен благодаря компании РусГидро, которая выделила на эти цели более 4 млн. рублей*. Рядом с хоккейной коробкой был оборудован тренажерный зал, теплые раздевалки, прокат коньков, помещения для хранения экипировки. Энергетики подарили спортивному клубу «Энергия» и всем жителям города станок для заточки коньков и снегоуборочную машину; регулярно выделяют средства на приобретение новой формы и экипировки. Благодаря этой поддержке тренировки ведутся по двум видам спорта – хоккею с шайбой и особенно популярному в Красноярском крае хоккею с мячом. Сборная Кежемского района, сформированная на базе команды «Энергия», в 2010 году получила серебряную медаль турнира «Сельская зима Красноярья», дважды (в 2013 и 2015 годах) становилась бронзовым призером, а в 2019 году заняла 1 место.

Фото пресс-службы Богучанской ГЭС
По материалам пресс-службы Богучанской ГЭС

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