Волейболисты «Енисея» дали бой «Зениту-Казань»

Волейболисты красноярского «Енисея» не смогли пробиться в «Финал шести» российской мужской Суперлиги. Они уступили и во втором матче квалификационного раунда клубу «Зенит-Казань».

Серия в этом раунде идет до двух побед. В первом матче в Казани красноярцы уступили 0:3, сумев в лучшей для себя партии набрать только 19 очков. В ответном поединке «Енисей» даже выиграл первый сет, а во втором вел 12:4, но затем сказался класс соперника. Итоговый результат - 1:3 (31:29, 21:25, 13:25, 22:25).

Самым результативным игроком в составе хозяев стал диагональный Кирилл Клец. Он набрал 24 очка.

«Первая партия хорошая получилась – мы мало ошибались и выдержали прием. Неплохо играли, были заведены на матч, как и говорили, что мы дадим им бой. Попытались сделать всё, что могли», - подвел итоги матча старший тренер красноярцев Юрий Маринин.

На этом мужской «Енисей» завершил волейбольный сезон.

Фото: официальная группа МВК «Енисей» в соцсети «ВКонтакте»