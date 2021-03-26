Александр Усс: «Я горжусь, что у нас есть «Енисей-СТМ», но болею я за «Красный Яр»

На правобережье Красноярска состоялось открытие спортивно-оздоровительного центра комплекса «Авангард». За Уралом регбийных центров такого уровня нет.

В нем два бассейна, медицинский кабинет, раздевалки, душевые, тренажерный зал, кафе. «Авангард» - тренировочная площадка регбийной команды «Енисей-СТМ». Но краевые власти обещают, что заниматься в новом спортивном центре смогут и обычные красноярцы. Комплекс начнет принимать горожан с 1 апреля.

Губернатор Александр Усс побывал на открытии центра. Он отметил, что красноярская команда достойна такого современного комплекса.

«Красноярск - это столица российского регби. Российские соревнования в итоге на финише всегда заканчиваются в Красноярске. Я горжусь, что у нас есть «Енисей-СТМ», как губернатор их поддерживаю, но болею я за «Красный Яр», - сказал Александр Усс.

Фото: сайт клуба «Енисей-СТМ»