26 марта
Красноярск
погода -4 °C
76.17
 
€ 89.98
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Александр Усс: «Я горжусь, что у нас есть «Енисей-СТМ», но болею я за «Красный Яр»

Главная Спорт
Красноярск
10:37 26 Марта 2021
регби, губернатор, комплекс, открытие
версия для печати Ico_print

На правобережье Красноярска состоялось открытие спортивно-оздоровительного центра комплекса «Авангард». За Уралом регбийных центров такого уровня нет.

В нем два бассейна, медицинский кабинет, раздевалки, душевые, тренажерный зал, кафе. «Авангард» - тренировочная площадка регбийной команды «Енисей-СТМ». Но краевые власти обещают, что заниматься в новом спортивном центре смогут и обычные красноярцы. Комплекс начнет принимать горожан с 1 апреля.

Губернатор Александр Усс побывал на открытии центра. Он отметил, что красноярская команда достойна такого современного комплекса.

«Красноярск - это столица российского регби. Российские соревнования в итоге на финише всегда заканчиваются в Красноярске. Я горжусь, что у нас есть «Енисей-СТМ», как губернатор их поддерживаю, но болею я за «Красный Яр», - сказал Александр Усс.

Фото: сайт клуба «Енисей-СТМ»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцев приглашают бесплатно научиться играть в керлинг

Красноярцев приглашают бесплатно научиться играть в керлинг

25 Марта 2021 г.
Обучение будет проходить на острове Отдыха
Новости Красноярска: Красноярский футболист дебютировал за Азербайджан против Криштиану Роналду

Красноярский футболист дебютировал за Азербайджан против Криштиану Роналду

25 Марта 2021 г.
Алексей Исаев играл за красноярский «Енисей»
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» одержал третью «сухую» победу подряд

Футбольный «Енисей» одержал третью «сухую» победу подряд

25 Марта 2021 г.
Красноярская команда взяла три очка в Краснодаре
Новости Красноярска: Футбол-арена «Енисей» получит новое искусственное поле

Футбол-арена «Енисей» получит новое искусственное поле

24 Марта 2021 г.
Газон не меняли с 2014 года
Новости Красноярска: «Енисей» уступил курским динамовкам в первом матче плей-офф баскетбольной премьер-лиги

«Енисей» уступил курским динамовкам в первом матче плей-офф баскетбольной премьер-лиги

24 Марта 2021 г.
Решающей стала последняя четверть
Новости Красноярска: Александр Усс премировал хоккеистов «Енисея» за победу

Александр Усс премировал хоккеистов «Енисея» за победу

23 Марта 2021 г.
Губернатор поблагодарил спортсменов за первое место на чемпионате России
Новости компаний
22/03
В Красноярске будут строить новые теплостети
22/03
Сбер презентовал социально ориентированные решения для умных городов на специализированном круглом столе
18/03
СГК в Красноярске на специальном полигоне обучает сотрудников безопасной работе на высоте
17/03
Группа молодых ученых Университета Решетнёва получит 2,5 миллиона рублей как победитель конкурса научно-исследовательских проектов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Зеленогорске муниципалитет продал четыре здания за 46,8 тыс. рублей

В Зеленогорске муниципалитет продал четыре здания за 46,8 тыс. рублей

23 Марта 2021 г.
Прокуратура добивается возврата недвижимости городу
Новости Красноярска: Цены на новостройки в Красноярске за год выросли на треть

Цены на новостройки в Красноярске за год выросли на треть

23 Марта 2021 г.
Краевой центр в лидерах по уровню роста цен на жилье в стране
Новости Красноярска: Деньги красноярских пенсионеров пропали на почте

Деньги красноярских пенсионеров пропали на почте

23 Марта 2021 г.
Уголовное дело экс-начальника отделения почтовой связи рассмотрит Ленинский райсуд
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru