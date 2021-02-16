РУСАЛ в пятый раз поддержал в Красноярске городской спортивный фестиваль «На лыжи!»

Городской спортивный фестиваль «На лыжи!», состоявшийся в кластере «Радуга» собрал полторы тысячи красноярцев. Первыми стартовали 112 участников Всероссийской гонки «Лыжня России» на 5 километров – организаторы сократили дистанцию в 10 километров из- за низкой температуры воздуха. Самым быстрым лыжникам удалось пройти трассу менее чем за 16 минут. Абсолютным победителем гонки в мужском зачете стал опытный лыжник Антон Шевченко, а первой в женском зачете пришла Алина Шестакова. Победители получили денежные призы - по 5 тысяч рублей от организаторов фестиваля – компании РУСАЛ.

Выступая на церемонии открытии Александр Дроздов, заместитель директор Алюминиевого дивизиона РУСАЛа по связям с государственными органами и специальным проектам отметил высокий интерес к лыжному спорту у красноярцев. – За 5 лет в лыжных праздниках, которые мы вместе с Красспортом, администрацией Красноярска и Министерством спорта края, организовали в Красноярске, в них приняло участие более 10 000 человек. Приятно видеть, что много семей с детьми приехали на лыжню. И даже маленькие дети – уже непосредственные участники нашего общего лыжного праздника! Мы видим возрождение славных чемпионских традиций у сибирских лыжников.

Детский старт, который из-за мороза сначала организаторы отменили совсем, все же состоялся, поскольку на лыжне собралось много детей от 4 до 16 лет. Все ребятишки получили медали от компании РУСАЛ, посвященные 5-летию лыжного проекта, а те, кто принял участие еще и в песенном конкурсе, получили призы – алюминиевые бутылки для воды.

Но основным событием спортивного фестиваля стала гонка на 1,5км, посвященная красноярским врачам, которые на протяжении 10 месяцев продолжают бороться за здоровье и жизни болеющих ковидом. Десятки надписей #вподдержкуврачей со словами благодарности в адрес медиков оставили участники дистанции на инсталляции «Большая пятерка». Арт-объект сразу после окончания праздника был доставлен в Краевую красноярскую клиническую больницу.

В празднике традиционно приняли участие и именитые спортсмены края- лыжники: Ольга Медведцева, Николай Большаков, Владимир Мусиенко, и Павел Ростовцев, министр спорта Красноярского края. Все они поздравили красноярцев и по доброй традиции прошли вместе с ними дистанцию.

В течение года в рамках проекта «На лыжи!», который ведут компании РУСАЛ, ЕН+ и Федерацию лыжного спорта России по инициативе общественного деятеля Олега Дерипаска: проводит конкурсы профмастерства и обучает тренерский состав, закупает экипировку, организовывает мастер-классы для начинающих лыжников. Уже стали традицией межрегиональные соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек младшего и среднего возраста на призы компаний Еn+ и РУСАЛ. Победители получают профессиональные лыжи и экипировку. В марте 2021 года открытый финал пройдет в поселке Вершина Теи (Хакасия). А отборочные соревнования красноярских молодых лыжников 13-15 лет пройдут 21 февраля на спортивном кластере «Радуга».

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»