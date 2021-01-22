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Хоккейный «Енисей» открыл продажи билетов на домашние матчи

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Красноярск
10:31 22 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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На домашние матчи хоккейного «Енисея» смогут попасть 2,5 тысячи зрителей. Игры на стадионе «Енисей» состоятся 23 января против кировской «Родины» и 26 января против «Строителя» из Сыктывкара. Клуб уже открыл продажи билетов на официальном сайте, в терминалах «Платежка» и кассах стадиона. Это стало возможным после нового указа губернатора, который ввел значительные послабления для профессиональных команд, спортивных школ и объектов. В пресс-службе «Енисея» отметили, что у зрителей будет возможность не только поддержать команду во время матча, но и принять участие в предматчевых шоу и интерактивах.

«Предматчевое шоу начнется в 16:30 в субботу, 23 января. Двери для болельщиков открываются за 1,5 часа до начала матчей - в вестибюлях и на трибунах вас ждет развлекательная программа, конкурсы, интерактивные площадки, выступления творческих коллективов и шоу-открытие. Приходите пораньше- не пожалеете», - призвали в ХК «Енисей».

Отметим, что болельщикам придется соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Что касается цен на билеты, они не изменились - от 100 до 300 рублей.

Фото: ХК «Енисей»

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