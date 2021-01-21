«Норникель» поддержит программы развития Российского футбольного союза

Российский футбольный союз и горно-металлургическая компания «Норильский никель» заключили соглашение о сотрудничестве на ближайшие три года – с 2021 по 2023. Согласно документу компания выступит партнером программ развития РФС. Одним из ключевых проектов по взаимодействию станет программа подготовки резерва «Наша смена». Ключевая задача – создание новой системы поиска, подготовки и сопровождения игроков от детско-юношеского футбола до профессионального уровня.

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов по развитию детского футбола, в том числе программы поиска талантов в регионах страны, а также проведение ежегодного селекционного просмотра «Наша смена», в котором примут участие молодые атлеты из разных уголков нашей страны. Особенно важно, что в процессе просмотра будут участвовать представители тренерского штаба молодежной сборной России.

Вместе с тем, компания учредит общероссийский ежегодный грант для поддержки лучших детских тренеров.

Также на территории Московской области будет организована серия семейных футбольных фестивалей «Наши парни», где будет возможность посмотреть ближайшие матчи сборной России в прямом эфире с использованием новых мультимедийных технологий.

«Мы рады, что в нашу команду вернулся такой большой и сильный партнер, как „Норникель“. РФС уделяет огромное внимание детско-юношескому футболу, и появление партнера программ развития РФС позволит существенно улучшить качество подготовки молодых футболистов и создать фундамент для долгосрочного развития нашего футбола. Вместе с „Норникелем“ будет создан специальный грант для поддержки детских тренеров, а также организована программа поиска и отслеживания талантливых игроков по всей России — от Калининграда до Камчатки. А лучшие ребята получат возможность пройти селекционный сбор под руководством тренеров юношеских сборных России», — подчеркнул генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Стоит отметить, что в минувшем десятилетии «Норникель» дважды выступал партнером РФС — в 2010 и 2015 годах. И каждый раз в фокусе внимания компании было развитие именно детско-юношеского и молодежного футбола.

«Отечественный футбол в последние годы притягивает огромное количество внимания, в том числе и благодаря успешному выступлению национальной сборной на домашнем чемпионате мира 2018 года, который многими был признан одним из лучших в истории. Работа на будущее, поиск и развитие молодых талантов — один из важнейших векторов социальной политики компании. Именно поэтому ключевым направлением сотрудничества с РФС станет реализация программы „Наша смена“, направленной на создание системы поиска и подготовки молодых талантов из разных уголков России. Мы уверены, что звезды настоящего помогут российскому футболу обрести новых звезд будущего. Это долгая и кропотливая работа, которую нам невероятно интересно вести вместе с РФС», — заявил старший вице-президент компании Лариса Зелькова.

Напомним, «Норникель» в настоящее время выступает партнером Международной федерации студенческого спорта (FISU) – организации, которая проводит Всемирные универсиады, а также Олимпийского комитета России, Ассоциации мини-футбола России, Федерации хоккея России, Ночной хоккейной лиги и Федерации кёрлинга России.

Кроме того, «Норникель» владеет одним из лучших баскетбольных клубов Европы и бессменным победителем российских соревнований – московским ЦСКА, а также мини-футбольным клубом «Норильский никель», который является чемпионом страны сезона 2001-2002 годов.

По материалам компании "Норникель"