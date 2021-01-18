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Баскетбольный «Енисей» потерпел фиаско на домашнем паркете

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Красноярск
10:38 18 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Баскетболисты красноярского «Енисея» потерпели домашнее поражение в очередном матче Единой Лиги ВТБ. Игра с пермской командой «Парма» состоялась вчера и закончилась со счетом 52:86 в пользу команды гостей.

Красноярцы провалили вторую половину встречи. Так, в третьей четверти они смогли набрать всего 5 очков, а в четвертой 9. Счет по четвертям (18:14, 20:26, 5:24, 9:22).

Однако в составе «Енисея» отсутствовали игроки по состоянию здоровья – американцы Дастин Хог и Керрон Джонсон, а также россияне Александр Гудумак и Илья Попов.

Лидером по статистике стал Михаил Кулагин, который вышел со скамейки запасных и отметился 16 набранными очками.

"Очень сложно что-то сказать, конечно стоит отметить, что сегодня мы играли без четырёх определяющих игроков, по разным причинам они пропускали сегодняшнюю встречу. Поэтому нас хватило только на две четверти хорошей борьбы против ПАРМЫ. К большому перерыву у нас были проблемы с количеством фолов у больших в позициях 4 и 5, Комиссаров, Балашов и Хэммондс имели по три фола. В начале третьей четверти Хэммондс перебрал фолов, и мы не сумели сохранить необходимый уровень жесткости и интенсивности в нашей игре в целом и в обороне в частности", – сказал после игры главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович.

Со старта сезона красноярцы одержали 1 победу после 11 проведенных игр и в настоящее время находятся на последнем месте в таблице Единой Лиги ВТБ.

Впереди у «Енисея» домашняя встреча с коллективом из Казахстана – «Астаной». Она пройдет в ближайшее воскресенье, 24 января в «Арене. Север».

Фото: пресс-служба БК «Енисей»

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