11 января
Красноярск
погода -15 °C
73.88
 
€ 90.79
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Хоккеисты «Сокола» обыграли фарм-клуб московского «Динамо»

Главная Спорт
Красноярск
12:15 11 Января 2021
сокол, спорт, в красноярске, красноярск, в красноярском крае, хоккей, победа
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Хоккеисты «Сокола» победили в очередной встрече регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги и прервали свою серию поражений из трех матчей. Накануне в подмосковном Красногорске состоялась игра с коллективом «Динамо», который является фарм-клубом именитой и титулованной команды из КХЛ.

Встреча закончилась со счетом 0:3 в пользу красноярцев. В составе «крылатых» заброшенными шайбами отличились нападающие Григорий Мищенко и Алексей Князев, на счету которого голевой дубль.

«Команда честно отработала, кроме, наверное, второй половины второго периода. То, о чем договаривались, выполнили. У нас было три поражения кряду, поэтому, для того чтобы продолжать гонку за плей-офф, сегодня не имели права проигрывать. Мы об этом сегодня разговаривали», — сказал после матча и.о. главного тренера красноярцев Андрей Никишов.

После этой встречи «крылатые» поднялись на 15 строчку в турнирной таблице ВХЛ и продолжает борьбу за попадание в плей-офф Кубка Петрова. Следующую игру «Сокол» проведет на выезде, где встретится с коллективом «Звезда», который также является фарм-клубом самой титулованной команды страны – московского ЦСКА.

Фото: пресс-служба ХК «Динамо»

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Волейболисты «Енисея» дважды проиграли нижегородцам

Волейболисты «Енисея» дважды проиграли нижегородцам

11 Января 2021 г.
Спаренные матчи прошли в последние праздничные дни
Новости Красноярска: Хоккейный «Енисей» начал год с победы над кемеровским «Кузбассом»

Хоккейный «Енисей» начал год с победы над кемеровским «Кузбассом»

11 Января 2021 г.
Итог встречи 10:5
Новости Красноярска: Красноярский «Сокол» потерпел поражение от лидера

Красноярский «Сокол» потерпел поражение от лидера

9 Января 2021 г.
«Крылатые» встречались с «Югрой» из Ханты-Мансийска
Новости Красноярска: Биатлонистку из Красноярска дисквалифицировали за допинг

Биатлонистку из Красноярска дисквалифицировали за допинг

5 Января 2021 г.
Виктория Коновалова пропустит 4 года
Новости Красноярска: Волейболисты «Енисея» победили в первом матче 2021 года

Волейболисты «Енисея» победили в первом матче 2021 года

5 Января 2021 г.
Красноярский коллектив одолел «Динамо-ЛО» из Ленинградской области
Новости Красноярска: Волейболисты «Енисея» уступили гостям из Сургута

Волейболисты «Енисея» уступили гостям из Сургута

30 Декабря 2020 г.
Это был завершающий матч в уходящем году
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жителя Красноярского края сняли с рейса за дебош в аэропорту Владивостока

Жителя Красноярского края сняли с рейса за дебош в аэропорту Владивостока

6 Января 2021 г.
Мужчина был пьян
Новости Красноярска: Морозы в Красноярске отступят в конце праздничной недели

Морозы в Красноярске отступят в конце праздничной недели

8 Января 2021 г.
Выпадет снег
Новости Красноярска: От коронавируса в Красноярском крае за сутки умерли 12 человек

От коронавируса в Красноярском крае за сутки умерли 12 человек

7 Января 2021 г.
За сутки заразились инфекцией 317 красноярцев
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru