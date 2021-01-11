Хоккеисты «Сокола» обыграли фарм-клуб московского «Динамо»

Хоккеисты «Сокола» победили в очередной встрече регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги и прервали свою серию поражений из трех матчей. Накануне в подмосковном Красногорске состоялась игра с коллективом «Динамо», который является фарм-клубом именитой и титулованной команды из КХЛ.

Встреча закончилась со счетом 0:3 в пользу красноярцев. В составе «крылатых» заброшенными шайбами отличились нападающие Григорий Мищенко и Алексей Князев, на счету которого голевой дубль.

«Команда честно отработала, кроме, наверное, второй половины второго периода. То, о чем договаривались, выполнили. У нас было три поражения кряду, поэтому, для того чтобы продолжать гонку за плей-офф, сегодня не имели права проигрывать. Мы об этом сегодня разговаривали», — сказал после матча и.о. главного тренера красноярцев Андрей Никишов.

После этой встречи «крылатые» поднялись на 15 строчку в турнирной таблице ВХЛ и продолжает борьбу за попадание в плей-офф Кубка Петрова. Следующую игру «Сокол» проведет на выезде, где встретится с коллективом «Звезда», который также является фарм-клубом самой титулованной команды страны – московского ЦСКА.

Фото: пресс-служба ХК «Динамо»