Волейболисты «Енисея» дважды проиграли нижегородцам

Игроки мужской команды волейбольного клуба «Енисей» дважды потерпели поражение в домашних играх с коллективом АСК из Нижнего Новгорода.

Так, 9 января состоялась перенесенная встреча 5-го тура национального чемпионата и завершилась со счетом 2:3 (14:25, 27:29, 36:34, 25:20, 15:17) в пользу нижегородцев. Самым результативным игроком встречи стал красноярец Кирилл Клец, в активе которого 30 набранных очков.

«Сложно оценить игру, так как все на эмоциях, причем на отрицательных эмоциях. Мы ведь действительно отыгрались с 0:2. В пятой партии с тяжелого счета отыгрались, но в самых ключевых моментах сами не смогли забить и допустили ошибки», – прокомментировал итог встречи старший тренер «Енисея» Юрий Маринин

На следующий день команды встретились вновь в рамках 17-ого тура Суперлиги Париматч чемпионата России. Эта встреча также закончилась победой гостей – 1:3 (25:22, 23:25, 22:25, 21:25). Вновь самым результативным игроком в составе красноярцев стал Кирилл Клец, который набрал 17 очков.

Следующую игру «Енисей» проведет на выезде против коллектива «Урал» из Уфы. Встреча состоится 17 января.

Фото: пресс-служба ВК «Енисей»