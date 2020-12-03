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Хоккеисты «Сокола» оказались сильнее самарских летчиков

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Красноярск
07:01 3 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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«Сокол» уверенно победил ЦСК ВВС из Самары. Очередной матч в рамках Чемпионата ВХЛ прошел накануне в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена» и закончился со счетом 4:1 в красноярцев. В составе «Сокола» заброшенными шайбами отличились нападающие Владимир Коротков, Антон Гловацкий, Матвей Заседа, а также защитник Антон Савельев, который стал автором победной шайбы.

«Хорошо, что взяли два очка. Но, если честно, для меня это была самая сложная игра из всех проведённых. У меня такое впечатление сегодня сложилось, что мы боролись с командой всю игру за то, во что мы играем, и как мы выполняем тренерское задание. Голы красивые, конечно, забили ребята, молодцы. Но будем разбирать свою игру и смотреть, потому что качеством игры я, честно говоря, неудовлетворен сегодня. Поздравляю ребят и болельщиков с победой. Будем готовиться дальше», – прокомментировал итог игры исполняющий обязанности главного тренера красноярцев Андрей Никишов

Красноярцы продолжают борьбу за попадание в топ-16 ВХЛ, в настоящее время они находятся на 21-й строчке турнирной таблицы, до зоны плей-офф осталось два очка. Следующую игру «Сокол» проведет также на домашнем льду. 4 декабря, в пятницу, пройдет встреча с одним из самых титулованных клубов в истории отечественного хоккея и бывшим участником КХЛ – тольяттинской «Ладой».

Напоминаем, что в соответствии с указом губернатора края все спортивные мероприятия проходят без присутствия зрителей. 

Фото: пресс-служба ХК "Сокол"    

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