Хоккеисты «Сокола» одержали четвертую победу кряду

Хоккеисты красноярского «Сокола» в рамках Чемпионата ВХЛ обыграли тольяттинскую «Ладу». Встреча прошла накануне в ледовом дворце «Лада-Тольятти» и закончилась со счетом 1:2 в пользу крылатых. В составе красноярцев заброшенными мячами отличились лидеры атак – нападающие Антон Гловацкий и Сергей Шестаков.

«Поздравляю Красноярск, наших преданных болельщиков с победой. К сопернику готовились, пытаемся выбраться из подвала таблицы. Была игра за четыре очка, доволен результатом, горжусь ребятами, которые выполнили план на игру, хотя и не без ошибок. Сегодня забили две шайбы, но не реализовали «5 на 3». Мы работаем, но тренировочного процесса, как такового, сейчас нет, основная задача – восстановиться», – прокомментировал итог встречи и.о. главного тренера Андрей Никишов.

После этой победы «Сокол» остался на 21 месте в турнирной таблице ВХЛ. Следующую игру крылатые проведут 20 ноября в Казани против местного коллектива «Барс».

Фото: пресс-служба ХК "Лада"