Хоккейный «Енисей» завершил домашнюю серию победой над нижегородским «Стартом»

«Енисей» завершил домашнюю серию игр в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом.

Накануне красноярцы на стадионе «Енисей» принимали нижегородский «Старт». Встреча завершилась со счетом 9:2. У «Енисея» трижды отличился Миргазов, дубль оформил Ишкельдин, по одному мячу забили Шарипов, Дашков, Ломанов и Гилльям. У гостей забили Ширяев и Исаев.

По итогам матча Алмаз Миргазов вернул себе звание «Снайпер матча».

«Также на счету Миргазова значится одна голевая передача. А вот лучшим ассистентом матча на этот раз стал Максим Ишкельдин/ На его счету две результативные передачи. При этом нападающий не забывал и сам забивать», - отметили в пресс-службе «Енисея».

Добавим, что «Енисей» провел дома четыре игры и одержал четыре победы. Впереди два выездных матча: 21 ноября с ХК «Мурман» и 24 ноября с «Динамо».

фото: ХК «Енисей»

