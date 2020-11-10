«Сокол» усилился двумя игроками из КХЛ

В хоккейный клуб «Сокол» прибыли игроки из Континентальной хоккейной лиги. Из хабаровского «Амура», который является клубом-партнером красноярцев, командированы нападающий Артур Гиздатуллин и защитник Никита Александров.

В текущем сезоне Гиздатуллин не провел ни одной встречи на красноярскую команду, но в КХЛ сыграл 18 матчей и набрал 4 очка (2 шайбы и две передачи).

А Никита Александров в свою очередь уже выступал в составе «крылатых» в сезоне 2020/2021. Он провел 4 матча.

Напомним, в настоящее время «Сокол» находится на 24-м месте в турнирной таблице ВХЛ. Сегодня состоится последний матч домашней серии с пермским коллективом «Молот-Прикамье». Матч начнется в 19:00 и пройдет без зрителей.

Фото: ХК "Сокол"