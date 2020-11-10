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Утверждены даты первенства мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров в Красноярске

Главная Спорт
Красноярск
13:05 10 Ноября 2020
соревнования, чемпионат мира, сноуборд, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Международная федерация лыжного спорта утвердила даты проведения первенства мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров в Красноярске. В региональном Минспорта сообщили, что соревнования пройдут с 15 по 28 марта 2021 года в кластере «Сопка». На трассах спортобъекта во время Универсиады-2019 проходили старты по фристайлу, а также финалы Кубка мира по акробатике и могулу.

«Мы со всей серьезностью и ответственностью относимся к организации и проведению первенства мира. Впервые в нашей стране пройдет первенство мира по фристайлу и сноуборду, большое и важное событие», – цитирует пресс-служба краевого правительства президента Федерации фристайла России Алексея Курашова.

На предстоящих соревнованиях планируют разыграть 30 комплектов наград. В Красноярск ждут до 3 тысяч представителей спортивных делегаций, куда входят тренеры, спортсмены и технический персонал.

 

Фото: russnowboard.com

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