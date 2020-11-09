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«Сокол» в овертайме уступил «Торосу»

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Красноярск
10:00 9 Ноября 2020
в красноярске, красноярск, спорт, хоккей, сокол
Автор: Sibnovosti.ru
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Домашний матч с «Торосом» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ завершился для «Сокола» поражением. В основное время победитель не определился – каждая команда отправила в ворота соперника по одной шайбе. У гостей отличился Петрищев, у «крылатых» забил Платон Попов. Победу «Торосу» принес гол Абдеева в овертайме. Итог встречи – 1:2. Эта игра позволила «Соколу» заработать одно очко – команда поднялась на 24-ую строчку в турнирной таблице.

«Я считаю, что наша команда провела сегодня добротную, боевую игру. К сожалению, не дотерпели немного в овертайме: ошиблись «под воротами», пропустили. Но в основное время мы могли спокойно выигрывать, доводить матч до победы. У нас были серьезные моменты, но, к сожалению, молодые ребята, у которых мало опыта игры в ВХЛ, не смогли забить этот гол. Через эту игру мы готовимся к «Молоту-Прикамье». Это будет заключительная игра домашней серии, поэтому подойдем к игре в полной боевой готовности», – сообщил главный тренер ХК «Сокол» Владислав Хромых на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что встреча с «Молотом-Прикамье» назначена на 10 ноября. Матч пройдет без зрителей по указу губернатора. Начало трансляции на ютуб-канале ВХЛ в 19:00.

Фото: ХК "Сокол"

 

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