Красноярцы не увидят клубный Кубок мира по хоккею с мячом

Международная федерация хоккея с мячом отменила проведение в этом году Кубка мира среди клубов. Соревнования должны были пройти в Красноярске 17-20 декабря.

Сообщение об отмене турнира размещено на сайте федерации. Решение было принято 3 ноября. Его причиной названа пандемия коронавирусной инфекции и введенные ограничения на перемещения между странами.

Как писали Sibnovosti.ru, в первом Кубке мира в России должны были принять участие 16 команд. Однако уже в сентябре появились первые «отказники», сославшиеся на опасность коронавируса.

Напомним, что в этом году уже дважды был отменен чемпионат мира по хоккею с мячом в группе А. Он должен был пройти в Иркутске.

Фото: сайт Международной федерации хоккея с мячом