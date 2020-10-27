Красноярец Евгений Устюгов лишился трех олимпийских медалей

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда CAS признала биатлониста, красноярца Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. Его награды – золотая медаль в масс-старте и бронза в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи – аннулированы, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсмена Алексея Панича. У биатлониста остается возможность обжаловать решение антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда в течение 21 дня.

Международный союз биатлонистов заподозрил Устюгова в применении допинга на основе данных его биологического паспорта – в нем был зафиксирован повышенный уровень гемоглобина в крови. Еще в 2018 году спортсмен доказал, что причина таких анализов – наследственность. Дело было закрыто.

«Решение СAS ADD выглядит просто смехотворно и является простой копией заявления IBU о признании Устюгова виновным в отсутствие какого-либо юридического анализа и обоснования… Во-первых, IBU не мог заново возбудить уже закрытое в 2018 году дело в отсутствие каких-либо новых доказательств, это вопиющее нарушение общепризнанного принципа «рес юдиката». Во-вторых, CAS ADD вообще не обладает компетенцией по рассмотрению данного спора, поскольку Евгений никогда не соглашался с наличием компетенции у данного органа, созданного только после принятия новой конституции IBU в 2019 году, то есть через пять лет после завершения Евгением карьеры», - цитирует «Матч!» адвоката биатлониста Алексея Панича.

Добавим, что из-за решения по делу Устюгова золота в эстафете Олимпиады в Сочи-2014 лишились Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин, бронзы в эстафете Ванкувера-2010 – Иван Черезов, Максим Чудов и Антон Шипулин.