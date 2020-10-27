ХК «Сокол» потерпел очередное поражение

Хоккеисты красноярского «Сокола» проиграли очередной матч в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги. Накануне в Санкт-Петербурге красноярский коллектив встречался с командой «СКА-Нева». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда. Единственную шайбу в составе «Сокола» забросил с передачи Дмитрия Цыганова защитник Антон Савельев. Стоит отметить, что из 4 пропущенных шайб, 3 из них были пропущены в меньшинстве.

«Что можно сказать… Хозяев с победой. С их стороны была хорошая игра. Нас вновь подводит игровая дисциплина: начинаем матч с большого удаления. По ходу были необязательные удаления. Ну и игра вчетвером оставляет желать лучшего. Желание есть, но пока командных действий не просматривается. Будем работать дальше, надо прерывать эту серию из поражений. Три игры у нас еще есть на выезде, будем стараться», - сказал главный тренер «Сокола» Владислав Хромых.

Красноярцы спустились на 25, предпоследнее место, в турнирной таблице ВХЛ. Следующую игру «Сокол» проведет в Рязани и встретится с одноименной командой.