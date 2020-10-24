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Футбольный «Енисей» обыграл одного из лидеров ФНЛ

Главная Спорт
Красноярск
22:00 24 Октября 2020
футбол, красноярск, енисей, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный «Енисей» обыграл одного из лидеров чемпионата – клуб «Оренбург», который за 16 туров ни разу не проиграл и занимает вторую строчку в таблице. Красноярцы проводили этот матч на выезде.

Уже в начале встречи счет с пенальти открыл Валерий Кичин. Нарушение в штрафной зафиксировали на Анзоре Саная. На 27-й минуте одна из атак привела ко второму красноярскому голу: собственные ворота поразил Сиваков.

Во втором тайме хозяева имели ряд отличных моментов, но отличиться не смогли.

«Вопреки развитию событий на поле третий гол в матче забили красноярцы: отличился капитан «Енисея». Александр Зотов воспользовался своевременной скидкой от Анзора Санаи и мощно пробил в верхний угол. Гол престижа на 83 минуте от нападающего ФК «Оренбурга» Фамейе уже ничего изменить не мог! «Енисей» одерживает пятую (!) подряд победу, четыре из которых в Олимп-Первенстве ФНЛ и 200-ю в своей истории. Для хозяев же это стало первым поражением в 17 турах.», - торжественно прокомментировали в пресс-службе «Енисея», который после этой победы поднялся на 10 строчку таблицы ФНЛ.

Отметим, что судил встречу Михаил Вилков, которого за ошибки в матче «Рубин» - «Краснодар» сослали в ФНЛ.

Следующий матч команда проведет в Москве со «Спартаком-2». Игра состоится 28 октября.

 

фото: ФК «Оренбург»

 

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