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Борцы вольного стиля из Красноярска – бронзовые призеры национального чемпионата

Главная Спорт
Красноярск
12:00 20 Октября 2020
спорт, борьба, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Накануне завершился чемпионат России по вольной борьбе, который проходил в подмосковном Наро-Фоминске. Красноярские атлеты, представляющие краевую Академию борьбы, завоевали три бронзовые медали.

В весовой категории до 70 килограмм обладателем почетного места стал Руслан Жендаев. До 92 килограмм бронзовым призером стал Анзор Уришев, который является двукратным чемпионом континента и неоднократным призер чемпионатов мира. В весе до 97 килограмм бронзовой медалью отметился Эрик Джиоев, который проиграл в полуфинале действующему олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву.

Фото: srrb.ru

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