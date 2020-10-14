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Футбольный «Енисей» на выезде одержал победу над хабаровским СКА

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Красноярск
08:26 14 Октября 2020
футбол, енисей, красноярск, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный «Енисей» одержал победу над хабаровским СКА в выездном матче 15-го тура ФНЛ. Игру пропустили Валерий Цховребов и Анзор Саная из-за перебора желтых карточек, Валерий Ганус не восстановился после самоизоляции, зато на поле после травмы вышел Хуан Лескано. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник «Енисея» Евгений Песиков на 11-ой минуте. При этом второй тайм оказался для красноярцев непростым – пришлось обороняться.

«СКА усилил давление на ворота «Енисея»: на 49 минуте после сутолоки в штрафной Михаила Опарина из пустых ворот мяч вынес Валерий Кичин. Александр Алферов меняет нашего капитана Егора Иванова на Никиту Раздорских, а Федора Дворникова на Хуана Лескано. На 61 минуте в блистательном броске свои ворота спасает наш голкипер, вытащив мяч из-под перекладины», – рассказали о ходе игре в пресс-службе красноярской команды.

В субботу, 17 октября, «Енисей» проведет домашний матч 16 тура ФНЛ. Соперником станет «Чайка» из Ростовской области. Игра начнется в 17:00 на Центральном стадионе.

 

фото: «Енисей»

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