Волейболисты «Енисея» одержали третью победу подряд

Мужская команда волейбольного клуба «Енисей» на своей площадке обыграла «динамовцев» из Ленинградской области. Матч проходил в рамках 4 тура Суперлиги чемпионата России и завершился со счетом 3:0 (25:15, 25:17, 25:22).

Самым результативным игроком в составе красноярской команды стал болгарский доигровщик Тодор Скримов, который набрал 19 очков, включая 4 эйса.

Напомним, для «Енисея» эта победа стала третьей к ряду. В настоящее время «Енисей» находится на 4-ой строчке турнирной таблицы. В активе команды 9 очков.

Следующий матч красноярские волейболисты проведут на выезде в Нижнем Новгороде. В субботу, 17 октября, состоится встреча «Енисея» с коллективом АСК.

Фото: «Енисей»