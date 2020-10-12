12 октября
Красноярск
погода +2 °C
77.03
 
€ 90.72
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Волейболисты «Енисея» одержали третью победу подряд

Главная Спорт
Красноярск
11:15 12 Октября 2020
спорт, красноярск, волейбол, енисей, победа
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Мужская команда волейбольного клуба «Енисей» на своей площадке обыграла «динамовцев» из Ленинградской области. Матч проходил в рамках 4 тура Суперлиги чемпионата России и завершился со счетом 3:0 (25:15, 25:17, 25:22).

Самым результативным игроком в составе красноярской команды стал болгарский доигровщик Тодор Скримов, который набрал 19 очков, включая 4 эйса.

Напомним, для «Енисея» эта победа стала третьей к ряду. В настоящее время «Енисей» находится на 4-ой строчке турнирной таблицы. В активе команды 9 очков.

Следующий матч красноярские волейболисты проведут на выезде в Нижнем Новгороде. В субботу, 17 октября, состоится встреча «Енисея» с коллективом АСК.

Фото: «Енисей»

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Сокол» открывает серию домашних матчей

«Сокол» открывает серию домашних матчей

12 Октября 2020 г.
Сегодня игра с фарм-клубом московского ЦСКА – командой «Звезда»
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» победил после серии неудач

Футбольный «Енисей» победил после серии неудач

10 Октября 2020 г.
Красноярцы обыграли московский «Велес»
Новости Красноярска: «Енисей-СТМ» начал тренировки после карантина

«Енисей-СТМ» начал тренировки после карантина

9 Октября 2020 г.
Правобережные регбисты готовятся к финалу Кубка России
Новости Красноярска: Взятие снежной Читы: красноярские регбисты победили в экстремальных условиях

Взятие снежной Читы: красноярские регбисты победили в экстремальных условиях

9 Октября 2020 г.
Дублеры «Красного Яра» оказались сильнее забайкальских «студентов»
Новости Красноярска: «Сокол» открыл продажу билетов на домашние игры в октябре

«Сокол» открыл продажу билетов на домашние игры в октябре

9 Октября 2020 г.
Красноярцы сыграют со «Звездой», «Динамо», «Югрой» и «Рубином»
Новости Красноярска: Волейбольный «Енисей» одержал первую победу в сезоне

Волейбольный «Енисей» одержал первую победу в сезоне

8 Октября 2020 г.
Красноярские волейболисты обыграли оппонентов из Белгорода
Новости компаний
09/10
Почта России предлагает красноярским компаниям упрощенный способ отправки и получения писем
07/10
Готовь лыжи летом, а интернет в начале сезона
07/10
«Большая перемена» для красноярских педагогов
05/10
Повышая стандарты сервиса: на Предмостной открылся дополнительный офис Газпромбанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае 174 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Красноярском крае 174 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

12 Октября 2020 г.
Сохраняется устойчивый рост числа заболевших
Новости Красноярска: Житель краевого центра выиграл 200 000 рублей на популярной телевизионной передаче

Житель краевого центра выиграл 200 000 рублей на популярной телевизионной передаче

12 Октября 2020 г.
Он сыграл в «Кто хочет стать миллионером?»
Новости Красноярска: В краевом центре появится новый троллейбусный маршрут

В краевом центре появится новый троллейбусный маршрут

12 Октября 2020 г.
Об этом рассказали в мэрии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru