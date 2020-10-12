В понедельник, 12 октября, «Сокол» открывает серию домашних матчей. Соперником красноярской команды станет фарм-клуб московского ЦСКА – команда «Звезда».

Встреча в «Платинум Арене» начнется в 19:00. «Звезда» занимает 7 место в турнирной таблице, «Сокол» на 24-ой строчке. Впереди у красноярцев домашние матчи с «Динамо», «Югрой» и «Рубином».

Болельщиков предупреждают, что перед игрой у каждого измерят температуру – зрителей с симптомами ОРВИ на арену не пустят. Кроме того, билеты продают с учетом социальной дистанции.

«Сокол» не может нарушить данную технологию реализации билетов для удобства членов одной контактной группы (семей). В то же время допускается размещение зрителей в одной контактной группе без соблюдения социальной дистанции при условии занятия свободного места. Надеемся на ваше понимание и ждем вас на трибунах», – отметили в пресс-службе красно-синих.

Зрителям напоминают, что на трибунах необходимо находиться в защитных масках.