Взятие снежной Читы: красноярские регбисты победили в экстремальных условиях

В рамках Чемпионата России «Лига Ставок-Высшая Лига» по регби дублеры «Красного Яра» играли на выезде в Чите против коллектива «Университет».

Заурядный матч второго эшелона российского регби оказался примечательным тем, что прошел в экстремальных условиях.

Встреча проходила под обильным снегопадом и напоминала картину прославленного красноярца Василия Сурикова «Взятие снежного городка»

Молодые регбисты из Красноярска оказались сильнее своих соперников из Читы со счетом 45:0. Красноярцы отличились семью попытками и пятью последующими реализациями.

Фото: facebook регбийного клуба "Красный Яр"