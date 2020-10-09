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Взятие снежной Читы: красноярские регбисты победили в экстремальных условиях

Главная Спорт
Красноярск
16:00 9 Октября 2020
регби, снегопад, чита, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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В рамках Чемпионата России «Лига Ставок-Высшая Лига» по регби дублеры «Красного Яра» играли на выезде в Чите против коллектива «Университет».

Заурядный матч второго эшелона российского регби оказался примечательным тем, что прошел в экстремальных условиях.

Взятие снежной Читы: красноярские регбисты победили в экстремальных условиях

Встреча проходила под обильным снегопадом и напоминала картину прославленного красноярца Василия Сурикова «Взятие снежного городка»

Взятие снежной Читы: красноярские регбисты победили в экстремальных условиях

Молодые регбисты из Красноярска оказались сильнее своих соперников из Читы со счетом 45:0. Красноярцы отличились семью попытками и пятью последующими реализациями.

Взятие снежной Читы: красноярские регбисты победили в экстремальных условиях

Фото: facebook регбийного клуба "Красный Яр"

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