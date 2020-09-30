Открыта регистрация на забег по набережной Красноярска

В мэрии Красноярска объявили о начале регистрации на традиционный легкоатлетический забег «Енисей-батюшка». Старт состоится 10 октября. Участники смогут пробежать дистанции 5 км и 21,1 км.

«Это самый долгожданный старт для многих любителей бега в этом сезоне. Спрашивать о начале регистрации на мероприятие легкоатлеты начали еще летом», - пояснили в администрации.

Забег пройдет на Центральной набережной. Начало запланировано на 10:00 и 11:00.

«300 участников забега на 21,1 км поборются за медали в восьми возрастных категориях среди мужчин и женщин. Лимит прохождения трассы 180 минут. К участию в забеге на 5 км будут допущены 200 человек. Лимит прохождения трассы - 60 минут», - объяснили в администрации.

Участникам на месте необходимо предъявить паспорт и медицинскую справку. Победители получат медали и денежные призы.