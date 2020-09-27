В Кубке России по регби - красноярский финал

Любителей регби ожидает красноярский финал Кубка России. Накануне «Красный яр» разобрался со «Славой» в Казани. Две трети игры гости не давали ни одного шанса хозяевам даже надеяться на выход в финал. Выигрывая 26:9, красноярцы поменяли лидеров.

«Как оказалось, замены слишком ранние. Хозяева поля ожили, к тому же «Красный Яр» остался в меньшинстве после удаления Федотко на 10 минут. Камбэка не случилось, но нервы болельщикам «Яр» потрепал. Две попытки «Стрелы» и отставание с минус 17 сократилось до минус 5. Еще один минус - подвернул голеностоп Юрий Кушнарев. Это может быть потеря потерь в финале. Времени отыграться казанцам не хватило. «Красный Яр» выиграл 26:21», - рассказали в клубе.

В итоге 16 октября в финале сыграет «Яр» и «Енисей-СТМ». Скорее всего на «ВТБ-арене ЦС «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.