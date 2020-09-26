Красноярский «Енисей-СТМ» вышел в финал Кубка России по регби. Накануне «тяжелая машина» в тяжелом матче победила «ВВА-Подмосковье» со счетом 16:7. Отметим, что после первой половины красноярцы проигрывали 6:7.

«Единственную, но решающую при этом попытку занес за пять минут до конца игры Рамиль Гайсин. Он набрал все очки красноярцев в матче», - рассказали в клубе.

В борьбе за Кубок России «Енисей-СТМ» 16 октября сыграет с победителем пары «Стрела» - «Красный Яр». Эта игра пройдет сегодня на стадионе «Тулпар» в Казани.

фото: «Енисей-СТМ»