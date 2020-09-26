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«Енисей-СТМ» вышел в финал Кубка России по регби

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Красноярск
10:00 26 Сентября 2020
регби, красноярск, кубок
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский «Енисей-СТМ» вышел в финал Кубка России по регби. Накануне «тяжелая машина» в тяжелом матче победила «ВВА-Подмосковье» со счетом 16:7. Отметим, что после первой половины красноярцы проигрывали 6:7.

«Единственную, но решающую при этом попытку занес за пять минут до конца игры Рамиль Гайсин. Он набрал все очки красноярцев в матче», - рассказали в клубе.

В борьбе за Кубок России «Енисей-СТМ» 16 октября сыграет с победителем пары «Стрела» - «Красный Яр». Эта игра пройдет сегодня на стадионе «Тулпар» в Казани.

 

фото: «Енисей-СТМ»

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