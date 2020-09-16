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Матч между красноярским «Енисеем» и московским «Торпедо» отменен из-за коронавируса

Главная Спорт
Красноярск
14:46 16 Сентября 2020
спорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Матч 10-го тура первенства ФНЛ между красноярским «Енисеем» и московским «Торпедо» отменен из-за коронавируса - COVID-19 выявлен у игроков красноярской команды. Встреча должна была состояться 19 сентября. 

Как рассказали в ФНЛ, «в отношении ряда футболистов «Енисея» был введен режим санитарных ограничительных мероприятий (карантин)». 

«В настоящий момент у красноярского клуба возникли обстоятельства, предусмотренные пунктом 6.6 ст. 6 Санитарного регламента Олимп-Первенства ФНЛ. Он звучит так - количество здоровых футболистов менее 7 игроков или команда отказывается проводить матч, либо не может проводить матч по причинам, связанным с заболеванием футболистов, тренеров, персонала команды в соответствии с требованием Роспотребнадзора. Это делает невозможным проведение матча 19 сентября или в иной срок. Решение о судьбе этой встречи примет КДК РФС», - прокомментировали в ФНЛ. 

О том, что игроки «Енисея» заразились коронавирусом стало известно 12 сентября. Из-за этого пришлось отменить запланированный на 13 число матч с ярославским «Шинником». 

Фото: ФК «Енисей»

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