Матч между красноярским «Енисеем» и московским «Торпедо» отменен из-за коронавируса

Матч 10-го тура первенства ФНЛ между красноярским «Енисеем» и московским «Торпедо» отменен из-за коронавируса - COVID-19 выявлен у игроков красноярской команды. Встреча должна была состояться 19 сентября.

Как рассказали в ФНЛ, «в отношении ряда футболистов «Енисея» был введен режим санитарных ограничительных мероприятий (карантин)».

«В настоящий момент у красноярского клуба возникли обстоятельства, предусмотренные пунктом 6.6 ст. 6 Санитарного регламента Олимп-Первенства ФНЛ. Он звучит так - количество здоровых футболистов менее 7 игроков или команда отказывается проводить матч, либо не может проводить матч по причинам, связанным с заболеванием футболистов, тренеров, персонала команды в соответствии с требованием Роспотребнадзора. Это делает невозможным проведение матча 19 сентября или в иной срок. Решение о судьбе этой встречи примет КДК РФС», - прокомментировали в ФНЛ.

О том, что игроки «Енисея» заразились коронавирусом стало известно 12 сентября. Из-за этого пришлось отменить запланированный на 13 число матч с ярославским «Шинником».

Фото: ФК «Енисей»