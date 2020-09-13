Хоккейный «Сокол» уступил новокузнецкому «Металлургу»

Красноярский «Сокол» провел первый домашний матч первенства Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) этого сезона. Он встретился с новокузнецким «Металлургом».

В первом периоде счет открыли гости. Это сделал Олег Ломако, подправивший шайбу после броска Ивана Гавриленко. Окончательный же счет – 2:0 – в третьем отрезке матча установил Александр Локтев. Он попал точно в «девятку». У «Сокола» было несколько возможностей забить. Во втором периоде красноярцы четыре минуты подряд играла в большинстве. В одной из атак Платон Попов попал в перекладину.

Напомним, в первом матче турнира «Сокол» уступила на выезде ангарскому «Ермаку» 1:3.

Фото: сайт хоккейного клуба «Металлург» (Новокузнецк)